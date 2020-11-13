منتخب مصر بـ الزي الأساسي أمام توجو

حضر محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، الاجتماع الفني للمباراة ، المقرر إقامتها غدًا بين مصر وتوجو.





وسيخوض الفراعنة ، اللقاء بالزي الأحمر ، بينما توجو بالأصفر.





واختتم منتخب مصر الأول مران اليوم الأخير قبل مواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي.





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.





وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول .. إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.





ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.