ننشر اسم المستشفى المعالج لـ محمد صلاح

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.





وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن حالة صلاح مستقرة بشكل كبير وهناك تواصل لحظة مع فريق ليفربول بكل إجراء طبي".





وعن المكان الذى يتلقى فيه صلاح العلاج، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الأمر يتوقف على قرار الفريق الطبي، موضحا:" في حالة طلب تقارير وأشعة سيتواجد بمستشفى دار الشفاء وهي مجهزة وعلى أعلى مستوي، ولكن في الظروف العادية سيتواجد صلاح بفندق المنتخب"..





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.





وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.





ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.



