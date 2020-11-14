أغرب عقد حسين فهمي وعلاقته بالملك فاروق.. الفنان يكشف عن كواليس القبض على والده ومصادرة أمواله بعد 23 يوليو

تلميع الجزم.. حسين فهمي يكشف أكبر 3 عقد في حياته

بعد 23 يوليو.. حسين فهمي يكشف كواليس القبض على والده ومصادرة أمواله

أمي كانت عايزاني قاض وتعبت شهر.. حسين فهمي يكشف كواليس دخوله عالم الفن

كنت شبهه .. حسين فهمي يكشف سبب تسمية الملك فاروق له مولانا

حسين فهمي يكشف كواليس أول عرض له وحرب عبد الحليم حافظ عليه









حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفًا مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، حيث تطرق الحديث مع الفنان لعدة مواضيع هامة في حياته حيث كشف حسين فهمي، عن أكبر ثلاث عقد في حياته، مؤكدا أنه يعاني من أكثر من عقده.





وقال فهمي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي إنه :"عندي عقدة العظمة وحاسس بنفسي جدا، متابعا أنه :"الإحساس بالعظمة أي أنك فوق كل السخافات وده احساس عندي وببتعد عن كل السخافات اللي شفوفها".





وأضاف الفنان الكبير، أن لدي فوبيا من الأماكن العالية والمغلقة، مستدركا أنه :"الامكان العالية لان واحد صحبي كان هيرميني من فوق السطوح بهزار، وبعدها بقى عندي فوبيا".





وتابع حسين فهمي، أن :"كنت راكب الاسانسير عطل حينما كنت مع أمي وحدثت لي عقد صعبة شوية".





وأكمل الفنان، أنه :"أحب ألمع الحذاء، وأشغل موسيقي، ولمعت جزمتى وجزم ولادي بمزاج عالي، ودي عقده بقالها عندي عشرات السنوات، ومن وأنا طفل"، مشيرا إلى أن الرجل الذي يهتم بحذائه هو رجل أنيق.





كما كشف الفنان حسين فهمي، تفاصيل التحاقه بعالم التمثيل، مؤكدا أنه كان يدرس في كلية الحقوق بعد عامين من الدراسة ، قبل أن ينتقل لمعهد السينما.





وأضاف فهمي، أن والدي اقتنع جدا لما حولت من كلية الحقوق لمعهد السينما، متابعا أنه :"والدي كان بيحب الفن، وأمي زعلت أني حولت علشان كانت عيزاني أطلع قاض مثل جدي، بس انا كنت حابب الفن جدا".





وتابع أنه :"والدي خاصمني 3 أيام علشان يرضي أمي وأمي تعبت شوية علشان تضغط عليا للتحويل مرة أخرى لكلية الحقوق، وبدأت عالم الفن بالإخراج لكن ذهبت للتمثيل بعد أن أقنعني منتجين أني أمثل نظرا لاحتياج المجال للممثل".





وأكمل أنه :"عملت اختبار للفنان محمود ياسين بصفتي مخرج وبعدها بدأت صداقتنا وتقريبا بدأنا في نفس الوقت دخول عالم التمثيل"، مستدركا أنه :"مثلي الأعلى الفنان عمر الشريف وكنت عايز ابقي شبه وكمان الفنان رشدي أباظة وفريد شوقي كمان".





وأضاف أنه :"عملت تيست مع سعاد حسني ورفضت قيامي بدور معها في أحدى الأعمال وذهب للنجم".





و كشف الفنان الكبير حسين فهي، كواليس عرض أول فيلم له في السينما، مؤكدا أنه شعر وقتها بأن حظه سيء.





وأضاف فهمي، أن عرض أول فيلم لي تصادف وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتم وقف عرض الفيلم"، متابعا أنه :"زعلت جدا وحسيت أن حظي وحش".





وتابع الفنان الكبير، أنه :"وقت عرض فيلم نار الشوق حصل هجوم عليا من المطرب عبد الحليم حافظ علشان انتشرت بحب كبير للفتيات".





وتطرق فهمي، في حديثه عن أخيه المتوفي حسن ، قائلا أنه :"توفى بسبب التدخين".





كما كشف الفنان حسين فهمي، تفاصيل سجن والده ومصادرة أموال بعد ثورة 23 يوليو، مؤكدا أن والده كان من المقربين للملك فاروق في ذلك الوقت.





وأضاف فهمي، أن : "بعد ثورة 23 يوليو والدي رجع مصر وبمجرد وصولنا لمصر والدي اتقبض عليه واتحبس 3 أشهر وتم مصادرة أمواله، متابعا أنه كان يعيش في حي الزمالك وتركته بعد ذلك وعشنا في حي العجوزة".





وتابع الفنان فهمي، "تم صرف لنا معاش شهري 60 جنيها بعد ما تطبق علينا كل شيء، مستدركا أنه :"دي بلدنا وما نقدرش أبدا نبعد عنه وأسرتي خدمت الوطن وتعشقه كثيرا رغم كل شيء".





وأضاف الفنان الكبير، أنا أرى نفسي شخصا عاديا وليس استثناء كما يراني الكثيرين، متابعا أنه: "ما فيش حاجة اسمها انا ممثل ماعرفش حاجة عن الفن التشكيلي ولا بد أن أكون ملم بالأمور بشكل كبير ولازم الفنان يكون عنده كل الجوانب الفنية".





وأكمل حسين فهمي، أنه: "تربيت في المجتمع المصري الحقيقي ولم أشعر أني مختلف وكنت عايش في مستوى عال وراق لكن تعلمت في مدرسة حكومة لأن أهلي ضد الاستعمار".





واوضح الفنان حسين فهمي، عن سبب إطلاق الملك فاروق اسم مولانا عليه، مؤكدا أن الملك فاروق كان يحبه كثيرًا.





وقال فهمي، إن الملك فاروق سماني مولانا، متابعا أنه :"أنا صغير كنت شبه الملك فاروق وكان شخص جميل، لما كنت بروح السراية في المناسبات كان الملك فاروق بيسأل عليا ويقول فين مولانا فين؟".





وتابع الفنان الكبير، أن اسمي مركب وهو محمد حسين فهمي، وكان اسمي في المدرسة حسين ووسط الناس كمان، مستدركا أن :"أمي كانت رتبة في الجيش وشخصية عسكرية وعملت برتوكول في البيت محدش يقدر يكسرة وقامت على فكرة الثقافة بشكل كبير جدا".





وأضاف، ذهبت للمسرح والأوبرا كثيرا مع أسرتي في سبيل الثقافة، متابعا أنه :"كنا أسرة متمسكة وكان في حب كبير بين أبي وأمي وأيام المدرسة بقوم بدري وفي الإجازات موعد الغداء مقدس وأمي كانت على رأس المائدة".





وأكمل الفنان، أنه :"أحببت أمي جدا لذلك حبيت المرأة وأمي كانت أساس البيت وكنا الرجالة اللي بنحميها، وأمي كانت متسلطة جدا وكنت شقي جدا في صغري".