Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوروجواي يكتسح كولومبيا بثلاثية نظيفة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
مباراة اورجواي وكولومبيا
مباراة اورجواي وكولومبيا
Advertisements
مجدي سلامة
نجح منتخب أوروجواى، في الفوز على مضيفه منتخب كولومبيا، بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، فى تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل إدينسون كافانى، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف منتخب أوروجواى، فى الدقيقة الخامسة، من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة على يسار حارس كولومبيا.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني لمنتخب أوروجواي عن طريق لويس سواريز نجم اتليتكو مدريد الإسباني من ضربة جزاء.

ثم جاء الهدف الثالث عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 74 ، وقبل لحظات من إنتهاء المباراة حصل المدافع الكولومبي ياري مينا على بطاقة حمراء بعد ضربه للاعب الأوروجوياني بالكوع .

ويحتل منتخب كولومبيا، المركز السادس، بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 4 نقاط، بينما يأتى منتخب أوروجواى، فى المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصفيات كأس العالم 2022.. الأرجنتين ضيفا ثقيلا على بوليفيا.. الليلة

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل في مهمة تأمين الصدارة أمام بيرو

فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022

فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022

بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022

تصفيات مونديال 2022.. منتخب تشيلي يتعادل مع كولومبيا

Advertisements

ترشيحاتنا

ميدو يكشف عن "سحر أسود" في استاد القاهرة قبل مباراة مصر وتوجو غدا

كابوس جديد وزفاف شقيقه المدمر.. الصحف الإنجليزية تهاجم محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تعرف على الحب الأول في حياة تامر حسني

خاص.. تعرف على موعد وصول أمين بن عمر للتوقيع لـ بيراميدز

أول إجراء من وزير الرياضة بعد إصابة محمد صلاح بـ كورونا

صور وفيديوهات مثيرة.. سبب انفصال تامر حسني وزوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها

بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور

طريقة عمل مشروب القهوة بالتوت.. خطوة بخطوة