تعاني بعض السيدات والفتيات من مشكلة تساقط الشعر،ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها التوتر والحالة النفسية والصحة الجسدية، لذلك كشف موقع food،عن 10 أطعمة تمنع تساقط الشعر.

السبانخ: السبانخ مصدر كبير للحديد وفيتامين A و C والبروتين. نقص الحديد هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر والسبانخ ليست غنية بالحديد فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مادة دهنية تعمل كمكيف طبيعي للشعر. كما أنه يزودنا بحمض أوميجا 3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. هذه تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية وشعر لامع.



الجزر والبطاطا الحلوة: تناول الجزر في نظامك الغذائي لتلك الخصلات الطويلة واللمعة. من المعروف أن الجزر مفيد للعيون ، حيث يحتوي على فيتامين أ الذي يحسن أيضًا نمو الشعر. البطاطا الحلوة مليئة أيضًا بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم. قد يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف وحكة فروة الرأس.

البيض ومنتجات الألبان: الحليب واللبن والجبن والبيض وما إلى ذلك مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات وفيتامين ب 12 والحديد والزنك وأحماض أوميغا 6 الدهنية. تعتبر منتجات الألبان أيضًا مصدرًا رائعًا للبيوتين (فيتامين ب 7) المعروف بمكافحته لتساقط الشعر.

الشوفان: ضع وعاء كبير من الشوفان في وجبتك الصباحية لتوديع تساقط الشعر. الشوفان غني بالألياف والزنك والحديد وأحماض أوميغا 6 الدهنية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) التي تحفز نمو الشعر وتجعل شعرك كثيفًا وصحيًا.



الجوز: أضيفي الجوز إلى نظامك الغذائي لمنع تساقط الشعر. إنه الجوز الوحيد المعروف الذي يحتوي على البيوتين ، وفيتامين ب (ب 1 ، ب 6 ، ب 9) ، وفيتامين هـ ، والكثير من البروتين والمغنيسيوم ، وكلها تقوي بشرة الشعر وتغذي فروة الرأس. يساعد على حماية خلاياك من تلف الحمض النووي الذي قد يحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس.



العدس : العدس غني بالبروتين والحديد والزنك والبيوتين. إلى جانب ذلك ، فإن العدس مليء بحمض الفوليك الضروري لاستعادة صحة خلايا الدم الحمراء التي تمد الجلد وفروة الرأس بالأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه.

الدجاج: لحم الدواجن غني بالبروتين عالي الجودة الذي يقوي الشعر الهش ويمنع التقصف. نظرًا لأن الشعر والأظافر تتكون من بروتينات ، يجب على المرء تضمينها في نظامهم الغذائي اليومي.



الفراولة: تحتوي الفراولة على مستويات عالية من السيليكا. السيليكا هي أحد المعادن النزرة والحيوية لقوة الشعر ونموه. تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالسيليكا الأرز والشوفان والبصل والملفوف والخيار والقرنبيط.



الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر. يُعرف فيتامين سي أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي قد تجعل شعرك هشًا وضعيفًا. أضف الفواكه مثل البرتقال والبابايا والتوت والليمون والكيوي إلى نظامك الغذائي. يساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج بروتين أساسي يسمى الكولاجين الذي يقوي الأوعية الدموية التي تدعم خصل الشعر.

