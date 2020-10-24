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مرأة

ماسك جديد يجعل شعرك كالحرير بـ 3 مكونات فقط

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
ماسك الشعر
ماسك الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تحلم كل أنثى بشعر كالحرير، وأكثر كثافة، ليزين جمالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك ماسك جديد بثلاث مكونات من خزينة مطبخك.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن ماسك الشعر الجديد وهو عبارة عن الآتي.

إليك طريقة عمل ماسك الخردل والشاي الأخضر:

المكونات لعمل ماسك الخردل والشاى الأخضر :
2 ملعقة كبيرة شاي أخضر طازج
1 ملعقة كبيرة بودرة خردل
1 صفار بيض

طريقة الاستخدام:
1- امزجي جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يتكوّن لديك معجون كريمي، ويمكنك إضافة المزيد من الشاي الأخضر لتقليل سماكة المزيج.
2- ضعي المزيج على الشعر جيدًا حتى يتخلله، ثم قومي بتغطية الشعر، واتركي الشعر لمدة تتراوح بين 15 – 25 دقيقة، واشطفي الشعر بعدها بالشامبو المناسب.
3- كرري عمل الماسك السابق من 3 الى 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على شعر صحي وأكثر كثافة.

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