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فن

بالأحمر الناري.. مي عز الدين تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة مى عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها.

تألقت مى عز الدين فى الصور بإطلالة عصرية بالقبعة، حيث ارتدت فستان طويل  باللون الاحمر كشف عن جمالها ورشاقتها.

وعلقت علي الصورة قائلة :Misk

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي:
قمر، تجنني ، احلي واحدة في الاحمر 

وتشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.

العمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.
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