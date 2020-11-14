Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
حذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق. 

وفي المقابل، لا يزال تامر حسني  يتابع  زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".  

وأثارت بسمة بوسيل (زوجة الفنان تامر حسني) حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وذلك بعدما نشرت للمرة الثالثة خبر طلاقها من زوجها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وذلك بعدما قامت في المرتين السابقتين بنشر الخبر وحذفه، ما أثار دهشة متابعيها. 

اقرا ايضا :

جاء ذلك بعدما فاجأت بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بحذف منشورها على خاصية القصص (ستوري) التي أعلنت فيه خبر انفصالها عن زوجها تامر حسني، وذلك بعد دقائق قليلة من النشر. 

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام. 

وأوضحت بسمة بوسيل، أن سبب الانفصال عن تامر حسني هو الغيرة، لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرك مشاعر الغضب لـ «بسمة» وأعلنت خبر الانفصال للجميع. 

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفصال تامر حسني عن زوجته | تفاصيل

بسمة بوسيل تكشف مفاجأة عن طلاقها من تامر حسني .. شاهد

صور وفيديوهات مثيرة.. سبب انفصال تامر حسني وزوجته

بعد إعلانها الانفصال.. تصرف غريب من زوجة تامر حسني

بعد انفصالهما.. 20 صورة رومانسية تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني

بعد طلاقها من تامر حسني.. أجرأ فساتين بسمة بوسيل

Advertisements

ترشيحاتنا

الأسود لا تسقط.. مرتضى منصور يوجه رسائل مهمة لجماهير ولاعبي الزمالك

عمرو الليثي يمازح أحمد فلوكس: انت بجح وتعملها .. فيديو

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

قبل إعلان طلاقه .. تامر حسني يرقص مع فتاة بطريقة مثيرة

حكم الاستحمام بنية الوضوء والطهارة من الجنابة معا.. فيديو

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ لـ مواجهة الطقس السيئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كائن غريب يشبه التمساح يثير الذعر والتساؤلات بفلوريدا| فيديو

مخدرات من الدرجة الأولى.. شاهد ما حدث لامرأة بعد التوقف عن الإدمان

ميلانيا بصدد الحصول على «مبلغ خيالي» حال طلاقها من ترامب| صور