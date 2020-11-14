Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل توقع اتفاقا مع فايزر لشراء 8 ملايين لقاح ضد كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة فايزر للحصول على ثمانية ملايين جرعة من لقاح محتمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تعكف الشركة المصنعة للأدوية على إنتاجه، وهو ما يكفي ما يقرب من نصف سكان إسرائيل.

وأكدت شركة فايزر أنها أبرمت اتفاقا للإمداد مع إسرائيل. وقال المدير التنفيذي للشركة ألبرت بورلا "سيوفر ذلك للشعب الإسرائيلي اللقاح بمجرد التصديق عليه من الجهات التنظيمية المعنية بكوفيد-19".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتين إن الاتفاق ما زال يتطلب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية ووزارة الصحة الإسرائيلية، وتوقع أن تتقدم فايز بطلب الموافقة على منتجها الشهر الجاري، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ومن المرجح أن يكون لقاح فايزر المحتمل من جرعتين، وهو ما يعني أن ثمانية ملايين جرعة ستكفي أربعة ملايين إسرائيلي من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين.

وقال نتنياهو في تصريحات تلفزيونية إن الاتفاق يمثل "يوما عظيما لإسرائيل"، وأضاف "الهدف هو أن يبدأ توريد اللقاح في يناير وأن يزيد في الشهور التالية".

وأعلنت فايزر يوم الاثنين أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تزيد على 90 في المئة وفقا لنتائج التجارب الأولية، وهو ما يحتمل أن يكون نصرا كبيرا في الحرب على الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون نسمة وخرب الاقتصاد العالمي.

وبالإضافة إلى الاتفاق الجديد مع فايزر، هناك اتفاق بين إسرائيل وشركة مودرنا لشراء لقاحها الذي تعكف حاليا على تطويره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مودرنا الأمريكية تعلن موعد طرح لقاح كورونا

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

فايزر تعلن انتهاء عهد كورونا.. الوصول لأول لقاح بفعالية 90% بعد يومين من فوز بايدن.. ترامب يحتفل وتوقيت الإعلان يثير الجدل.. ورئيس الشركة يرد: السياسة لا توجهنا

للحصول على 7 ملايين جرعة لقاح كورونا.. إسرائيل تتفاوض مع شركة فايزر الأمريكية

بعد نجاح لقاح فايزر.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا في هذا الموعد

20 مليون جرعة.. إسبانيا تتسابق للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا

Advertisements

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا وإصابة 40 شخصًا.. والصحة تدفع بـ 30 سيارة إسعاف

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

أخبار الفن | طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. الموت يفجع محمد صبحي

قصة حيرت الكل| فتاة تبكي بدلا من الدموع دمًا وتكتشف دبابيس تحت جلدها

هل أصيبت أسرة محمد صلاح بكورونا؟.. عمرو الجنايني يجيب.. فيديو

بإطلالة بسيطة.. منى فاروق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها |صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كائن غريب يشبه التمساح يثير الذعر والتساؤلات بفلوريدا| فيديو

مخدرات من الدرجة الأولى.. شاهد ما حدث لامرأة بعد التوقف عن الإدمان

ميلانيا بصدد الحصول على «مبلغ خيالي» حال طلاقها من ترامب| صور