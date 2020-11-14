Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مصر تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا..ونيويورك تايمز تؤكد مقتل الرجل الثاني على يد الموساد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة محمد صلاح بكورونا
الإمارات تسمح بالتنقل عبر المنافذ البرية
صحيفة: عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في القاعدة بإيران
الأمم المتحدة: الليبيون يتفقون على موعد إجراء الانتخابات
واشنطن تدعو إلى خفض "فوري" للتصعيد في إثيوبيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 12 حالة وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة. 

وذكرت "الوطن" أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، حيث خضع لمسحة كورونا روتينية يُجريها منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، لتثبت إصابته بالفيروس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس الجمعة، بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.

وذكرت "الأنباء" أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، قُتل في إيران في أغسطس على يد عملاء إسرائيليين بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري قبل ثلاثة أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

وقالت "القبس" إن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أكد أن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية بتونس حددوا موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرةً إلى أن الفرقاء الليبيين اتفقوا في تونس على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن لولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى اتخاذ "خطوات فورية لخفض التصعيد" في إقليم تيغراي بإثيوبيا، بهدف "إنهاء النزاع" الدائر هناك، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي: "ندين المجزرة بحق المدنيين في ماي-كاديرا" الواقعة جنوب غربي تيغراي.

وذكرت "الراي" أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت بتحقيق شامل في احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في تيغراي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا.. أمريكا تفرض عقوبات على إيران.. وهجوم إرهابي جديد يستهدف فرنسا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة.. وترامب يتهم خصومه بالتزوير في الانتخابات ويلجأ للقضاء.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

إثيوبيا تشن حربًا ضد جبهة تحرير تيجراي.. آبي أحمد: العمليات العسكرية ذات أهداف واضحة.. والأمم المتحدة قلقة بشأن الهجمات المسلحة.. والاتحاد الأفريقي يدعو إلى حوار وطني شامل

صحف الإمارات اليوم: تراجع إصابات كورونا في مصر واتفاق مهم بشأن اللقاح.. النزاع في تيجراي الإثيوبي يهدد بالامتداد إلى الجنوب.. بايدن: ترامب يحرج نفسه برفضه الإقرار بالهزيمة.. والأخير على تويتر: سنفوز

الهروب من الموت .. تدفق آلاف الإثيوبيين نحو السودان

مجازر وجرائم حرب.. انتفاضة أممية بسبب اللاجئين في إثيوبيا

Advertisements

ترشيحاتنا

برلمانية: الحكومة مستعدة للموجة الثانية لكورونا.. وعلى الشعب الالتزام

محمد فراج يفاجئ منى زكي ومنى الشاذلي على الهواء.. فيديو

على طريقة ماوراء الطبيعة.. فتاة تنزف دما من عينها ورسائل تظهر لها هتموتي

شاهد.. كائن غريب يشبه التمساح يثير الذعر والتساؤلات بفلوريدا| فيديو

إصابة حاكم ولاية نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا

رئيس الدواء للجميع: لدينا 60 صندوقا خاصا بتبرعات الأدوية بالقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور