مصر تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا..ونيويورك تايمز تؤكد مقتل الرجل الثاني على يد الموساد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة محمد صلاح بكورونا

الإمارات تسمح بالتنقل عبر المنافذ البرية

صحيفة: عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في القاعدة بإيران

الأمم المتحدة: الليبيون يتفقون على موعد إجراء الانتخابات

واشنطن تدعو إلى خفض "فوري" للتصعيد في إثيوبيا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 12 حالة وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة.





وذكرت "الوطن" أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، حيث خضع لمسحة كورونا روتينية يُجريها منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، لتثبت إصابته بالفيروس.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس الجمعة، بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.





وذكرت "الأنباء" أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، قُتل في إيران في أغسطس على يد عملاء إسرائيليين بناء على طلب من الولايات المتحدة.





وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري قبل ثلاثة أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.





وقالت "القبس" إن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أكد أن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية بتونس حددوا موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرةً إلى أن الفرقاء الليبيين اتفقوا في تونس على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن لولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى اتخاذ "خطوات فورية لخفض التصعيد" في إقليم تيغراي بإثيوبيا، بهدف "إنهاء النزاع" الدائر هناك، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي: "ندين المجزرة بحق المدنيين في ماي-كاديرا" الواقعة جنوب غربي تيغراي.



