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فن

بنشر صورة.. ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكريات والديها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة لوالديها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت فى الصورة رجاء الجداوى وزوجها الراحل وابنتهما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق الخامس من يوليو الماضي.

وشهد برومو فيلم "توأم روحي" الذى طرحه المنتج أحمد السبكي ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوي ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.

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