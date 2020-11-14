زيزو بديلا لـ صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة توجو بتصفيات أمم أفريقيا

استقر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة توجو المقرر لها اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.









ومن المقرر أن يدفع حسام البدري بـ أحمد سيد زيزو أساسيا في مباراة اليوم، بدلا من محمد صلاح الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة.









التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتوح -حجازي - محمود علاء - محمد هاني.





خط الوسط: تريزيجيه - النني - طارق حامد عبدالله السعيد.





خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - مصطفى محمد.