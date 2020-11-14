إجهاد عضلي.. فحص طبي لـ محمود وحيد قبل مران الأهلي اليوم

يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للفحص الطبي على هامش مران الفريق اليوم.





واشتكى وحيد من إصابة خلال مران الفريق الجماعي أمس، وفضل خالد محمود طبيب الفريق، عدم إكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.

وكشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق عن شكوى محمود وحيد، ‏من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم ‏‏27 من الشهر الجاري.‏



