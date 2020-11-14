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رياضة

إجهاد عضلي.. فحص طبي لـ محمود وحيد قبل مران الأهلي اليوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
محمود وحيد
محمود وحيد
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عبدالحكيم ابو علم
يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للفحص الطبي على هامش مران الفريق اليوم.

واشتكى وحيد من إصابة خلال مران الفريق الجماعي أمس، وفضل خالد محمود طبيب الفريق، عدم إكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.
 
وكشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق عن شكوى محمود وحيد، ‏من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم ‏‏27 من الشهر الجاري.‏

وقال طبيب الأهلي إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.‏
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