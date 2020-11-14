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سيارات

بشرى لقطاع السيارات الكهربائية بعد نجاح جو بايدن

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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أماني نوار
على الرغم من النجاح الكبير والانتشار السريع في صناعة السيارات الكهربائية، فمن المتوقع أن تشهد الصناعة ازدهارا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، خاصة بعد تبني حملته الانتخابية السعي قدما لتطوير الصناعة.

وأكد موقع jalopnik الأمريكي أن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الجديد قد أعلنت في وقت سابق سعيها إلى خلف مليون وظيفة في قطاع السيارات وذلك كجزء من خطة أوسع لدعم الطاقة النظيفة ومعالجة تغير المناخ.
 

وأكدت الحملة الانتخابية أن الإدارة الجديدة للبلاد ستشدد على لوائح الاقتصاد في استهلاك الوقود، وتحفيز السيارات الكهربائية علاوة على استخدام أسلوبًا تعاونيًا في التجارة.

كما أوضح المسؤولون التنفيذيون في مجال السيارات أن نوايا الرئيس المنتخب إلقاء ثقل الحكومة وراء السيارات الكهربائية ستساعد في استثمار الصناعة في هذه التكنولوجيا.
 
وأكد التنفيذيون والتجار والمحللون إنهم يتوقعون أن تضغط إدارة بايدن من أجل فرض قيود أكثر صرامة - وبالنسبة للشركات أكثر تكلفة - على انبعاثات العادم.

 
ومن المعروف أن أنظار العالم تتجه إلى السيارات الكهربائية الآن خاصة بعدما تعرض قطاع السيارات لأزمة كبيرة عقب كورونا.

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