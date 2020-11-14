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برلمان

الحبس والغرامة.. شغب الرياضة يعرضك لعقوبتين بالقانون الجديد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:04 م
شغب الرياضة - أرشيفية
شغب الرياضة - أرشيفية
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أحمد أيمن
حدد قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل 3 سنوات، عقوبات لمواجهة أعمال الشغب والعنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، حيث سيتم هذه العقوبات بمجرد عودة الجماهير إلى المدرجات.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
1- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
2- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

كما يعاقب القانون بـالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض".

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