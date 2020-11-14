رقم قياسي في عمارة المساجد بمصر..افتتاح 49 مسجدًا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 20/ 11/ 2020م تسعة وأربعين مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم، وذلك في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله (عز وجل) ، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين .