رقم قياسي في عمارة المساجد بمصر..افتتاح 49 مسجدًا الجمعة المقبلة

مديرية أوقاف أسيوط
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الشهداء – صنبو – مركز ديروط
وزارة الأوقاف
2.
|الكلابوه – مدينة أبنوب – مركز أبنوب
|وزارة الأوقاف
|3.
|حسن يوسف – الأكراد – مركز الفتح
وزارة الأوقاف
4.
|محمد بك البشلي – صنبو –مركز ديروط
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|5.
|الشهداء – المطاوعة – مركز يروط
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
6.
|عباد الرحمن – خارمة- مركز ديروط
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|7.
|مالك الملك – نجع خضر – مركز ديروط
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
8.
|الانصار – أبو كريم – مركز ديروط
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|9.
|الوسية – بني هلال – مركز القوصية
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
10.
|الدراوشة – مدينة القوصية – مركز القوصية
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
11.
|الجليل – قرية عنك – مركز القوصية
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|12.
|المصطفي – عرب الشريفة – مركز منفلوط
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
13.
|السلام – بني عدي البحرية – مركز منفلوط
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
(2)
مديرية أوقاف الجيزة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|14.
|فجر الإسلام – كفر الواصلين – القبابات أطفيح
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
15.
|الإمام – خلف الغاز- الوراق
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|16.
|الحرمين – المنطقة السادسة – ابني بيتك – قطاع هـ – 6 أكتوبر
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 3 )
مديرية أوقاف المنيا
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|17.
|نور الدين – دهمرو – مغاغة
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
18.
|الحق – كوم الحاصل – مغاغة
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|19.
|نصر الدين طوبار – الاعتزاز 3 – سمالوط
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 4 )
مديرية أوقاف الشرقية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|20.
|الفتح – الولجا
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
21.
|السلام الشرقي
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|22.
|الرحمن – عزبة أسعد
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 5 )
مديرية أوقاف الغربية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|23.
|التقوى – العتوه البحرية – قطور
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 6 )
مديرية أوقاف البحيرة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|المختار قرية الإمام مالك – وادي النطرون
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
25.
|الرحمة الكوبري الروسي – أبو المطامير ثالث
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|26.
|الرحمة الحرية بشمال التحرير- أبو المطامير ثالث
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
27.
|عبد الله الصابر- شرنوب – مركز دمنهور
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|28.
|زاوية نعيم – جواد حسني أبو حمص
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
29.
|شمس الدين الغربية – ع ثروت – أبو المطاير
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|30.
|السلام البحري العزة – شمال التحرير – أبو المطامير
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
31.
|عبد الفضيل – المسين – الدلنجات
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|32.
|الطحاوي – جعيف إيتاي البارود
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
33.
|الرحمة – ع أبو علي – الإبراهيمية – إيتاي البارود
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|34.
|شبل علي ماهر – الخط الوسطاني – كفر الدوار
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 7 )
مديرية أوقاف القليوبية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|35.
|الرحمن كفر سعد مركز بنها
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 8 )
مديرية أوقاف الدقهلية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|36.
|السلام – مركز دكرنس
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
37.
|النور عزبة المصابحة بكفر الترعة الجديد – مركز شربين
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|38.
|أبصاح – مركز شربين
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
39.
|الغباش بالستاموني – مركز بلقاس
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|40.
|الموافي بكفر الحاج شربيني – مركز شربين
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 9 )
مديرية أوقاف دمياط
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|41.
|الرحمن الرحيم – شرباص – إدارة فارسكور
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
42.
|عائشة بنت أبي بكر – السنانية – إدارة كفر البطيخ
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|43.
|الرحمة – الحي الأول – مج3 دمياط الجديد – إدارة كفر البطيخ
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
( 10 )
مديرية أوقاف الفيوم
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|44.
|الحاجة إفراز- كفر محفوظ – طامية
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
45.
|نور الإسلام المقريشة – طامية
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|46.
|فتحي السعد قرية عرفات – طامية
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
47.
|الوداع قصر الباسل – اطسا
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|48.
|رحيم أحمد رحيم – الجعافرة – اطسا
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
49.
|أبو العباس بالشيخ فضل إدارة جنوب
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف