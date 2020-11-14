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ديني

رقم قياسي في عمارة المساجد بمصر..افتتاح 49 مسجدًا الجمعة المقبلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 20/ 11/ 2020م تسعة وأربعين مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم، وذلك في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله (عز وجل) ، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين . 

جدير بالذكر أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط , إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة , وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها , قصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد , وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف , وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).

مديرية أوقاف أسيوط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.                   الشهداء – صنبو –  مركز ديروط

وزارة الأوقاف

2.                   

الكلابوه – مدينة أبنوب  – مركز أبنوبوزارة الأوقاف
3.                   حسن يوسف – الأكراد – مركز الفتح

وزارة الأوقاف

4.                   

محمد بك البشلي – صنبو –مركز ديروطجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
5.                   الشهداء – المطاوعة – مركز يروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

6.                   

عباد الرحمن – خارمة- مركز ديروطجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
7.                   مالك الملك – نجع خضر – مركز ديروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

8.                   

الانصار – أبو كريم – مركز ديروطجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
9.                   الوسية – بني هلال – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

10.               

الدراوشة – مدينة القوصية – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

11.               

الجليل – قرية عنك – مركز القوصيةجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
12.               المصطفي – عرب الشريفة – مركز منفلوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

13.               

السلام – بني عدي البحرية – مركز منفلوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

(2)

مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
14.               فجر الإسلام – كفر الواصلين – القبابات أطفيح

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

15.               

الإمام – خلف الغاز- الوراقجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
16.               الحرمين – المنطقة السادسة – ابني بيتك – قطاع هـ – 6 أكتوبر

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 3 )

مديرية أوقاف المنيا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
17.               نور الدين – دهمرو – مغاغة

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

18.               

الحق – كوم الحاصل – مغاغةجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
19.               نصر الدين طوبار – الاعتزاز 3 – سمالوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 4 )

مديرية أوقاف الشرقية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
20.               الفتح – الولجا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

21.               

السلام الشرقيجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
22.               الرحمن – عزبة أسعد

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 5 )

مديرية أوقاف الغربية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
23.               التقوى – العتوه البحرية – قطور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 6 )

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
24.               المختار قرية الإمام مالك – وادي النطرون

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

25.               

الرحمة الكوبري الروسي – أبو المطامير ثالثجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
26.               الرحمة الحرية بشمال التحرير- أبو المطامير ثالث

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

27.               

عبد الله الصابر- شرنوب – مركز دمنهورجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
28.               زاوية نعيم – جواد حسني أبو حمص

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

29.               

شمس الدين الغربية –  ع ثروت – أبو المطايرجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
30.               السلام البحري العزة – شمال التحرير – أبو المطامير

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

31.               

عبد الفضيل – المسين – الدلنجاتجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
32.               الطحاوي – جعيف إيتاي البارود

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

33.               

الرحمة –  ع أبو علي – الإبراهيمية – إيتاي البارودجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
34.               شبل علي ماهر – الخط الوسطاني – كفر الدوار

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 7 )

مديرية أوقاف القليوبية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
35.               الرحمن كفر سعد مركز بنها

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 8 )

مديرية أوقاف الدقهلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
36.               السلام – مركز دكرنس

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

37.               

النور عزبة المصابحة بكفر الترعة الجديد – مركز شربينجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
38.               أبصاح – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

39.               

الغباش بالستاموني – مركز بلقاسجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
40.               الموافي بكفر الحاج شربيني – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 9 )

مديرية أوقاف دمياط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
41.               الرحمن الرحيم – شرباص – إدارة فارسكور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

42.               

عائشة بنت أبي بكر – السنانية – إدارة كفر البطيخجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
43.               الرحمة – الحي الأول – مج3 دمياط الجديد – إدارة كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 10 )

مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
44.               الحاجة إفراز- كفر محفوظ – طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

45.               

نور الإسلام المقريشة – طاميةجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
46.               فتحي السعد قرية عرفات – طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

47.               

الوداع قصر الباسل – اطساجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
48.               رحيم أحمد رحيم – الجعافرة – اطسا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

49.               

أبو العباس بالشيخ فضل إدارة جنوب

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

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