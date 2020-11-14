في اليوم العالمي للسكري.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة به

أمراض البنكرياس التي يمكنها إبطاء قدرته على صنع الأنسولين .

عدوى أو مرض، بعض أنواع العدوى والأمراض ، النادرة منها في الغالب ، يمكن أن تتلف البنكرياس.

السمنة أو زيادة الوزن . تظهر الأبحاث أن هذا هو السبب الرئيسي لمرض السكري من النوع 2 ، بسبب ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الأمريكيين ، فإن هذا النوع يؤثر على المزيد من المراهقين.





ضعف تحمل الجلوكوز، مقدمات السكري هي شكل أخف من هذه الحالة، يمكن تشخيصه باختبار دم بسيط ، إذا كنت مصابًا به ، فهناك فرصة قوية للإصابة بالسكري من النوع 2 .





مقاومة الأنسولين، غالبًا ما يبدأ داء السكري من النوع 2 بالخلايا المقاومة للأنسولين، هذا يعني أن البنكرياس الخاص بك يجب أن يعمل بجهد إضافي لإنتاج ما يكفي من الأنسولين لتلبية احتياجات جسمك.





سكري الحمل، إذا كنت مصابة بداء السكري أثناء الحمل ، فأنت مصابة بسكري الحمل. هذا يزيد من فرص إصابتك بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة.





تاريخ العائلة.،لديك والد أو شقيق مصاب بداء السكري.





متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) لديهن مخاطر أعلى.





العمر، إذا كان عمرك يزيد عن 45 عامًا وتعاني من زيادة الوزن أو إذا كنت تعاني من أعراض مرض السكري ، فتحدث إلى طبيبك بشأن اختبار فحص بسيط.



