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مرأة

دراسة.. 5 فواكه صديقة لمرضى السكري.. تفاصيل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:02 م
مرضى السكري
مرضى السكري
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نهى هجرس
يعد مرض السكري من النوع 2 أيضًا أحد أكثر أنواع مرض السكري شيوعًا، يصيب مرض السكري ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، وهذا مقلق لأنه لا يوجد علاج لهذه الحالة حاليًا، ولا يمكن السيطرة على الأعراض إلا من خلال اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي.




يحتاج مرضى السكر إلى توخي الحذر الشديد بشأن ما يشتمل عليه طبقهم ، حتى عندما يتعلق الأمر بشيء صحي مثل الفاكهة، تقول شيلبا أرورا ، أخصائية التغذية في الماكروبيوتيك والممارس الصحي ، إن مرضى السكري يجب أن يأكلوا الفواكه منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم ولديهم أيضًا المكسرات والبذور إلى جانب موازنة الحمل الجلايسيمي، قد يكون رش الفاكهة بالقرفة فكرة جيدة لموازنة مستويات السكر في الدم.

إليك 5 فواكه صديقة لمرض السكري توصي بها وفقًا لما قدمه موقع "food.ndtv"..

الرمان

يتكون الرمان من مجموعات غنية من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة تفاعلات الجذور الحرة وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

العنب

ريسفيراترول ، مادة كيميائية نباتية توجد في العنب ، تعدل استجابة جلوكوز الدم ؛ وبالتالي ، فهي إضافة جيدة لنظام غذائي خاص بمرض السكري.


التفاح

تساعد الألياف الموجودة في التفاح في الحفاظ على ارتفاع السكر في الدم، لذا فإن تضمين التفاح في نظامك الغذائي اليومي قد يساعد في السيطرة على مرض السكري. 

العنب البري

العنب البري غني بالأنثوسيانين ، وهو نوع من الفلافونويد ، المعروف بشكل خاص لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، يمكنك تضمين التوت الأزرق في أشكال مختلفة في طعامك. 

الفراولة

الفراولة لها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، وبالتالي ، تمكين الإطلاق التدريجي للسكر في مجرى الدم، هناك طرق لا حصر لها لإضافة الفراولة إلى نظامك الغذائي اليومي، والأفضل من ذلك ، تناولها كما هي. 

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