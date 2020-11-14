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أخبار العالم

إجازة للأبوة.. قرار بمجلس الشيوخ الفرنسي ينتصر للرجل هذه المرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:11 م
إجازة لراحة الآباء
إجازة لراحة الآباء
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قسم الخارجي
أقرت السلطات التشريعية في فرنسا قانونًا جديدًا يدعم الرجل هذه المرة، يعينه ويحثه على العناية بأطفاله ، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية مساء أمس الجمعة على مضاعفة إجازة الأبوة للآباء الجدد من 14 يومًا إلى 28 يومًا، من بينها سبعة أيام إجازة إلزامية.

وتم تمرير القانون الرئيسي لميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2021 بأغلبية 341 صوتًا مقابل رفض صوتين وامتناع عضو واحد عن التصويت.

والقانون، الذي وصفه وزير الدولة لشؤون حماية الطفل أدريان تاكيه قبل التصويت بأنه "إصلاح تاريخي"، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ويتعين على مجلس الشيوخ إكمال فحص بقية ميزانية الضمان الاجتماعي اليوم السبت ومن المقرر أن يصوت على النص بأكمله يوم الثلاثاء المقبل.

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