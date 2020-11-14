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محافظات

محافظ بورسعيد يجتمع مع الشركات المنفذة للمشروعات ويطالب بتسريع معدلات الأداء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:09 م
محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع مع الشركات
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، اجتماعا مع عدد من الشركات المنفذة للمشروعات  للوقوف على آخر تطورات العمل داخل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بنطاق المحافظة.

واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة فى كافة المشروعات الجارية ، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لجهاز المشروعات بالمحافظة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين .




وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد معدلات كبيرة من التنمية فى كافة القطاعات ، فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها المحافظة مؤخرا ، والتى تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين ، وتحسين جودة الحياة.


هذا وعقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اجتماعا ، اليوم لمتابعة سير العمل بمصنع تدوير القمامة غرب بورسعيد ،  بديوان عام محافظة بورسعيد. 

واستعرض المحافظ آخر مستجدات العمل داخل المصنع ، ومتابعة أعمال المصنع في استلام كميات القمامة   ، مشددا على أهمية انتظام العمل و سرعة إعادة تدوير مخلفات القمامة بشكل صحى.


حيث تبلغ تكلفة المصنع 65 مليونًا لاستيعاب 550 طنًا من القمامة فى اليوم الواحد وينتج من خلال ثلاثة خطوط إنتاج، وهى "خط للمخلفات الصلبة، وخط للسائلة، وخط لإنتاج الوقود البديل.
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