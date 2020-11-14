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مرأة

جرب هذه الحيل للسيطرة على صراخ الأطفال

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:14 م
للسيطرة على صراخ
للسيطرة على صراخ الأطفال .. جرب هذه الحيل
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اسماء محمد
تعد من أصعب المواقف التى يتعرض لها الآباء والأمهات هي بكاء وصارخ الطفل لفترة طويلة لإصراره للحصول على شئ معين " حلوى مثلا " أو رغبته في تلبية طلب معين مثل " الذهاب مع الأب للعمل أو حمله والسير به" حيث يكون صوت الأطفال مزعجا بشكل يرهق الاباء والامهات وقد يخرجهم عن السيطرة.

وعرض موقع " webmd " مجموعة من النصائح التى تجنب الآباء والأمهات الدخول في هذه المعاناة.
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تجنب المواقف التي من المحتمل أن تندلع فيها نوبات الغضب وحاول الحفاظ على روتينك اليومي متسقًا قدر الإمكان وامنح طفلك تحذيرًا لمدة خمس دقائق قبل تغيير الأنشطة.

تواصل مع طفلك ولا تقلل من قدرته وأخبره بما ستفعله اليوم قبل الخروج والتزم بروتينك لتقليل المفاجآت.

اسمح لطفلك بأخذ لعبة أو مادة غذائية معه أثناء أداء المهمات والتسوق فقد يساعده على البقاء مشغولا.

تأكد من أن طفلك يرتاح جيدًا ويتغذى قبل الخروج حتى لا ينفجر عند أدنى استفزاز.

تخلص من الإغراءات غير المسموح بها مثال ، لا تترك قطع الحلوى ملقاة على طاولة المطبخ بالقرب من وقت العشاء.

امنح طفلك القليل من التحكم في حياته اترك طفلك يختار الكتاب الذي سيحضره في السيارة أو ما إذا كان يريد الجبن المشوي أو زبدة الفول السوداني والهلام لتناول طعام الغداء.. لن تُحدث هذه الخيارات الصغيرة فرقًا كبيرًا بالنسبة لك ، لكنها ستجعل طفلك يشعر كما لو كان لديه على الأقل بعض السيطرة على حياته الخاصة.

في بعض الأحيان يمكنك الاستسلام قليلًا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة. هل تفضل السماح لطفلك بمشاهدة 15 دقيقة إضافية من التلفزيون أو الاستماع إلى صراخه لمدة 30 دقيقة؟

صرف انتباه الطفل الصغير فهو سريع الزوال ويسهل تحويله فعندما يبدأ وجه طفلك بالتجعد والاحمرار بهذه الطريقة الواضحة ، افتح كتابًا أو اعرض عليه الذهاب في نزهة إلى الحديقة قبل أن يتصاعد إلى نوبة غضب كاملة ، وأحيانًا تكون الدعابة هي أفضل طريقة لتشتيت الانتباه.. اصنع وجهًا مضحكًا ، أو أخبر نكتة ، أو ابدأ مشاجرة وسادة لإبعاد ذهن طفلك عما يضايقه.

علم طفلك طرقًا أخرى للتعامل مع الإحباط والغضب غير البكاء مثل تذكير الأطفال الذين يبلغون من العمر ما يكفي التعبير باستخدام الكلام بدلًا من الصراخ.

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