رانيا يحيى: مهرجان الموسيقى العربية انحرف عن هدفه الأساسي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم الفن بأكاديمية الفنون ، إن مصر استطاعت أن تقدم مهرجان الموسيقى العربية في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك مشاركة من 5 دول عربية و93 فنانات، وهذا يضيف كثير للمهرجان.





وأضافت الدكتورة رانيا يحيى، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المهرجان لا يقتصر فقط على تقديم الأغاني، بل أن مشروعات بحثية وتم تقديم 36 بحثا للمهرجان، وهو إضافة للمجال البحثي والأكاديمي.





وأكدت أن مصر حضن لكافة الدول العربية، مشيرة إلى أن المهرجان انحرف عن هدفه الأساسي وهو الحفاظ على التراث الغنائي، إلا أن هناك بعض المسابقات للحفاظ على التراث، ولكن المهرجان أخذ منحنى آخر في تقديم الأغنيات الطربية.





وأشارت إلى أن المهرجان يقدم الاغاني الرصينة التي تحافظ على شكل الأغنية بعيدا عن أغاني المهرجانات، ولكنه ابتعد عن شكل الأغنية التراثية، لافتة إلى أن جمهور المهرجان هو جيل الوسط وعدد جيد من الشباب، بالإضافة إلى حضور الأسرة المصرية بشكلها التقليدي.