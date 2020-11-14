جار البحث عن الورشة المصنّع فيها.. وزيرى يعلن مفاجأة بشأن توابيت سقارة المرصعة بالذهب

قال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن اليوم كان الاكتشاف الاضخم والأروع والأرقى فى عام 2020.





أوضح مصطفى وزيرى خلال مداخلته الهاتفية بقناة الحياة، أنه فى 3 أكتوبر تم اكتشاف 59 تابوت وبعض القطع الآثرية واليوم تم اكتشاف 100 ثابوت آثرى و 40 تمثال ، مؤكدًا أن هناك اكتشافات أخرى قادمة قريبًا.





أكد مصطفى وزيرى، أن هناك لجنة سيناريو العرض المتحفي تقوم بعرض كل القطع الاثرية على كلية فنون جميلة وفنون تطبيقية والآثار ، موضحًا أن جودة التوابيت المرصعة بالذهب تدل على أن أصحابها كانوا من الطبقة الراقية.



