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توك شو

جار البحث عن الورشة المصنّع فيها.. وزيرى يعلن مفاجأة بشأن توابيت سقارة المرصعة بالذهب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:21 م
الاكتشاف الأضخم
الاكتشاف الأضخم
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داليا أحمد

قال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن اليوم كان الاكتشاف الاضخم والأروع والأرقى فى عام 2020.


أوضح مصطفى وزيرى خلال مداخلته الهاتفية بقناة الحياة، أنه فى 3 أكتوبر تم اكتشاف 59  تابوت وبعض القطع الآثرية واليوم تم اكتشاف 100 ثابوت آثرى و 40 تمثال ، مؤكدًا أن هناك اكتشافات أخرى قادمة قريبًا. 


أكد مصطفى وزيرى، أن هناك لجنة سيناريو العرض المتحفي تقوم بعرض كل القطع الاثرية على كلية فنون جميلة وفنون تطبيقية والآثار ، موضحًا أن جودة التوابيت المرصعة بالذهب تدل على أن أصحابها كانوا من الطبقة الراقية. 


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