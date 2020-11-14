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إضرب الأعداد في 20.. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة مدوية عن الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:49 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب إستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، عن تطورات الحالة الصحية للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال خطاب خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" حالة محمد صلاح مستقرة واللاعب مستمر في العزل".

وتابع خطاب:" فيروس كورونا سريع الإنتشار وبداية أعراضه قد لا يستشعرها البعض لعدم قوتها".

وأكمل:" تهاون المواطنين في الإجراءات الإحترازية يساهم في سرعة إنتشار الفيروس، مضيفا:" لا قلق على صلاح لإن لياقته البدنية عالية جدًا لذلك أرجو من المواطنين عدم الإستهتار وعدم مقارنة نفسهم بلاعبي كرة القدم الذين يتعافون سريعًا من المرض".

وعن الأعداد الحقيقة لفيروس كورونا، أكد خطاب،:" لا أحد يخفي الأعداد الحقيقة لكورونا ولكن أن أوافق رئيس منظمة الصحة العالمية بأنه لمعرفة الأعداد الحقيقة يجب أن نضرب الرقم المعلن في 20".

وأوضح استاذ امراض الصدر:" هناك إصابات كثيرة ولكن لضعف الأعراض لا أحد يعلم".

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