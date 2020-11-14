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الديهي: مصر تقوم بدور محوري للقضاء على النزعات الأفريقية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:50 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في إثيوبيا  ليس وليد الصدفة، لافتا إلى أن العدو المتمثل في الاحتلال الخارجي، يرسم الحدود بين دول القارة السمراء ويضع السم في العسل، ما يتسبب في نشوب المنازعات بينهما.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم السبت، أن مصر تقوم بدور محوري للقضاء على النزعات الإفريقية الإفريقية، لافتا إلى أن الوضع في إثيوبيا يشغل كل القوي الإقليمية ويصل إلى مرحلة الخطر، ويؤدي إلى حرب أهلية وتطهير عرقي في هذه المرحلة الصعبة.

وأشار الديهي إلى أن تدخل الولايات المتحدة يرفع من سخونة الوضع في إثيوبيا، مضيفا إن استسلام الشعب الإثيوبي للحرب الأهلية يؤدي إلى دفع حياتهم ثمنا لذلك.
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