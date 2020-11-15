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تعليم

التعليم : ترقبوا إطلاق قناتين تعليميتين جديدتين لخدمة طلاب الثانوي العام والفني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ إطلاق قناة مدرستنا 2 الجديدة ، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : ترقبوا انطلاق قناة مدرستنا 2 الخاصة بمقررات  الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي والصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي  .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، نناشد طلاب التعليم الفني أيضا بأن يترقبوا اطلاق قناة تعليمية جديدة خاصة بالتعليم الفني قريبا جدا 



وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" الخاصة بحصص الطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة:

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.
- سوف تضاف حصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
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