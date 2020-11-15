التعليم : ترقبوا إطلاق قناتين تعليميتين جديدتين لخدمة طلاب الثانوي العام والفني

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة:





- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.