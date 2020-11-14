«يا مارجرجس ...سرك سرك».. أقباط الأقصر يحتفلون بتورتة مارجرجس.. صور

احتفل أقباط الأقصر بالزريقات بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد في فلسطين، وذلك بديره العامر في الرزيقات غرب محافظة الأقصر.





والتف العديد من الاباء الكهنة وابناء الايبارشية والمحتفلين حول التورته التي كانت تتزين بصور البابا شنودة الثالث والقديس العظيم مارجرجس والبابا تواضروس الثاني، وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.









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ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتي تعرف بإسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط .





ويقام الإحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة ولكن فى ظل جائحة كورونا هذا العام تقرر اقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط وعدم المبيت داخل الدير مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الزيارة.



