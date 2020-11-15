وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد حضور رؤساء وملوك العالم

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الدولة تستهدف الانتهاء من المتحف بالكامل في منتصف 2021.
وقال "العناني" خلال برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، أن موعد الافتتاح سيتم تحديده وفقا للحالة الصحية في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، نظرا لأن الافتتاح سيشهد تواجد عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، متابعا: "سيكون حاجة مبهرة".
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم اكتشاف 100 تابوت و40 تمثالا بأقنعة ذهبية، مضيفا أنه تم بناء خيمة كبيرة في سقارة ووكالات الأنباء العالمية كانت كثيرة جدا لتغطية هذا الكشف العظيم، متابعا: "دخلنا النهاردة كل بيت في العالم بآثارنا وحضارتنا".
وأوضح الوزير، أن منطقة سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهمية عن منطقة الجيزة، موضحًا أنه تم العثور على مقابر جماعية تحت الارض، والعمل لازال مستمر مع الاستكشافات الجديدة.