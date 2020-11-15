وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد حضور رؤساء وملوك العالم

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الدولة تستهدف الانتهاء من المتحف بالكامل في منتصف 2021.





وقال "العناني" خلال برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، أن موعد الافتتاح سيتم تحديده وفقا للحالة الصحية في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، نظرا لأن الافتتاح سيشهد تواجد عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، متابعا: "سيكون حاجة مبهرة".





وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم اكتشاف 100 تابوت و40 تمثالا بأقنعة ذهبية، مضيفا أنه تم بناء خيمة كبيرة في سقارة ووكالات الأنباء العالمية كانت كثيرة جدا لتغطية هذا الكشف العظيم، متابعا: "دخلنا النهاردة كل بيت في العالم بآثارنا وحضارتنا".





وأوضح الوزير، أن منطقة سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهمية عن منطقة الجيزة، موضحًا أنه تم العثور على مقابر جماعية تحت الارض، والعمل لازال مستمر مع الاستكشافات الجديدة.



