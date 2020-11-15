إدراج 3 علماء من جامعة الوادي الجديد في قائمة ستانفورد الأمريكية

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد ، اليوم إن جامعة ستانفورد الأمريكية أعلنت مؤخرا قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149دولة اعتمادا على قاعدة scopes فى 22 تخصص علمى و 176 تخصص فرعى للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية وانتوا هذه القائمة على 396 عالم مصرى من مختلف الجامعات والمراكز البحثية واحتوت هذه القائمة على الرابط : https://bit.ly/3n6dQ2R





واوضح رئيس جامعة الوادى ان القائمة تضمنت 3 علماء من كلية العلوم بجامعة الوادى الجديد وهم :

الدكتور / سامر سالم عز الدين قسم الرياضيات.

الدكتور / محمد عيد ربيع قسم الرياضيات

و الاستاذ الدكتور / احمد فاروق الحسينى قسم الكيمياء

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وأشار رئيس الجامعة ان هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرس hm index احد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين ومؤشر هيرس المعدل للتأليف المشترك Hndex والاقتباسات من ابحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة





هذا وقد تقدم الاستاذ الدكتور محمود محمد احمد عميد كلية العلوم بجامعة الوادى الجديد بالتهانى لحصول العديد من أبناء الكلية على أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات العلمية .





وهنا رئيس الجامعة منسوب الجامعة كافة وعلمائها على تميزهم و تمثيلهم المشرف لجامعة الوادى الجديد فى شتى المجالات متمنيا لهم مزيد من التفوق والتميز والنجاح.



