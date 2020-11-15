بتكلفة 32 مليون جنيه.. رئيس مدينة بنها يتابع أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت

تابع المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





ووجه رئيس مدينة بنها بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني الطريق الزراعي، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال حتى يتم الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق الزراعي.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعلن ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية.





وأكد المحافظ أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 265 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن 201043 تصالحا كما تم تحصيل مليار و131 مليون جنيع قيمة التصالح.





من ناحية أخرى واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة القليوبية استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.





ووجه محافظ القليوبية العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.



وقال عبدالستار إن المرحلة الثانية للكوبرى تقام بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الشهر الجارى وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.