أحلى صباح من قلب صلاح.. صلاح عبد الله يحيي جمهوره على إنستجرام

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهورة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة له.





يارب أحلى صباح/ من جوه قلب صلاح لكل الناس الحلوة / تفرح قوي وترتاح". وكتب صلاح عبد الل ه على الصورة قائلا: "





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وأقيمت ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36 بحضور عدد كبير من النجوم وهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد.





وبدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله _مواطن ومواطن ومواطن" بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.





ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان في بداية الندوة "في يناير الماضي وقبل اختيار الفنان صلاح عبدالله للتكريم في الدورة الـ36 كتبت على الفيس بوك منشور هذا الفنان العظيم يستحق التكريم وكنت سعيد جدا بمئات التعليقات التي تلقتها على فكرة تكريمه وحب الناس له إلى أن حدثته بشكل رسمي في أغسطس الماضي".





وتابع أباظة قائلا: "صلاح عبدالله مدرسة خاصة بذاتها قد يكون أقرب لمدرسة الريحاني لكنه بيختلف عنه في حالة تنوع الأدوار التي يقدمها".







