المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 186 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع للمواطنين المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري لتقليل تزاحم المواطنين أمام المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.





أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجيه بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت ١٨٦ ألف و٧٤٢ طلبا حتي يوم ١٤ نوفمبر الجارى و تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطن.





أشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.





جدير بالذكر ، جاء ترتيب أعلى ثلاثة مراكز تكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين حتي يوم ١٤ نوفمبر علي النحو التالي :- -

المركز التكنولوجي بمنيا القمح استقبل ٢٧٣٩٥ طلب والمركز التكنولوجي بالزقازيق استقبل ٢٦٣٢١ طلب والمركز التكنولوجي ببلبيس استقبل ٢٢٤٣٧ طلبا.