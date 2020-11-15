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محافظات

لمتابعة مستوى الخدمات والنظافة.. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد قرية نزه قرار بمنفلوط

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد قرية نزه قرار
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إيهاب عمر
كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والقرى ومستوى الخدمات وملف النظافة، لافتًا إلى تكليف السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف المباشر بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات والتأكد من القيام بها على الوجه الأكمل للوصول للمستوى الذي يليق بمحافظتنا العريقة فضلا عن متابعة أعمال التجميل والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة مشروعات حياة كريمة وأماكن تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند الحصول على الخدمات المختلفة حتي يشعر المواطن باهتمام الدولة به. 

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وأوضح محافظ أسيوط أن هذه التكليفات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة المتكاملة للارتقاء بالشارع الأسيوطي وتحقيقا لإرضاء المواطنين، مؤكدًا أن على جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من أجل صالح المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة. 

وفي هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بجولة تفقدية لقرية نزه قرار التابعة لمركز منفلوط يرافقه حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القرية حيث تم متابعة أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بنزلة رميح ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلا عن متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من على جانبي الترع ورفع كافة الاشغالات من الشوارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتم تكليف المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص المشاكل بالقرية ومتابعة السلبيات التي تم رصدها وتلافيها.
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