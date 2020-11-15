تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

ارتدت مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع نحو الهبوط تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية بعد ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم فيما واصل مؤشر الاسهم المتوسطة ارتفاعه.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة.





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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12997 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2923 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1130 نقطة.

