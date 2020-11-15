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فن

عزت العلايلي: عمري ما طلبت من الجيل الجديد إني أمثل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
 علق النجم عزت العلايلي علي التصريحات الأخيرة لعدد كبير من النجوم أبرزهم يوسف شعبان والفنان رشوان توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة حول أن الجيل الجديد من الفنانين لا يعطوا لهم الفرصة في التمثيل من خلال أدوارفي أعمالهم الفنية 

وقال في  صرح لصدي البلد : لا أهتم بهذه التصريحات ". بالاضافة الي أنني أدعو لهم " ربنا يديهم أدوار    

 تابع : " عمري ما طلبت من حد دور أو المشاركة في عمل فني.. تاريخي الفني كبير وملئ بالاعمال الفنية المتنوعة وأنا "اكتفيت 

أضاف : تجمعني صداقة قوية مع أصدقائي من نفس الجيل و لا يوجد غيرة بيننا فالفنان الراحل محمود يس كان مرشح للمشاركة في مسلسل الاختيار ولكنه اعتذر عنه بسبب ظروف خاصة  

كان مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط  قد كرم فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان. عزت العلايلي، باقة من الفنانين

 خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر
 
وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة
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