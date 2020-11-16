ميدان المحطة بأسوان.. ساحة مفتوحة للفنون والإبداع.. صور

أما بالنسبة السوق السياحى القديم والذى يبلغ طوله 1500 متر وبمتوسط عرض 11 متر ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة ، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت ، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها.





وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وانشاء عدد 2 بوابة جديدة ، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي ، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي ، فضلًا عن تطوير وصيانة الشبكات البنية الأساسية من بكات مياه الشرب والصرف الصحي والحريق .