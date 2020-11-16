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محافظات

ميدان المحطة بأسوان.. ساحة مفتوحة للفنون والإبداع.. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
ميدان المحطة بأسوان
ميدان المحطة بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
إضفاء اللمسات الجمالية وروح الإبتكار بما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل كانت أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ معدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل رافقه خلالها نائب المحافظ أحمد شعبان ومسئولى الجهات المنفذة .

وقد وجه أكد اللواء أشرف عطية على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل لساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام إستمتاع المواطنين والزائرين ، مع إتاحة الفرصة لعرض المواهب المختلفة وذلك بالتنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة .

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وطالب محافظ أسوان الشركة المنفذة بالجودة أثناء إنهاء التشطيبات لإظهار هذا المشروع بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع تطلعات المواطن الأسوانى ، وخلال نفس الجولة أستمع أشرف عطية لشكاوى ومطالب بعض المواطنين حيث أعطى توجيهاته بعرضها عليه شخصيًا لسرعة وضع الحلول العاجلة لها .

هذا وتشمل مشروعات التطوير والتجميل نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات ، بجانب الأنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة ، كما أنه مخطط أن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و 4 تماثيل .

أما بالنسبة السوق السياحى القديم والذى يبلغ طوله 1500 متر وبمتوسط عرض 11 متر ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة ، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت ، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها.

وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وانشاء عدد 2 بوابة جديدة ، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي ، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي ، فضلًا عن تطوير وصيانة الشبكات البنية الأساسية من بكات مياه الشرب والصرف الصحي  والحريق .
ميدان المحطة بأسوان.. ساحة مفتوحة للفنون والإبداع.. صور
ميدان المحطة بأسوان.. ساحة مفتوحة للفنون والإبداع.. صور
ميدان المحطة بأسوان.. ساحة مفتوحة للفنون والإبداع.. صور
ميدان المحطة بأسوان.. ساحة مفتوحة للفنون والإبداع.. صور
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