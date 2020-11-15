التعليم العالي تقدم 50 منحة دراسية للجانب العراقي والاعتراف بالجامعات الحكومية في البلدين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور نبيل كاظم، وزير التعليم العالي العراقي، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور حازم باقر طاهر، مدير إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي العراقي.





في بداية الاجتماع، وافق الجانبان على الاعتراف بالجامعات الحكومية في كلا البلدين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل التي تواجه الطلاب وحلها، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، لتسهيل الأمور الفنية التي تم الاتفاق عليها بين الوزارتين.





وطلب وزير التعليم العراقي حل مشكلة التأشيرة السياحية لدى الطلاب العراقيين، لتحويلها إلى إقامة دراسية، دون حاجة الطلاب إلى الرجوع للعراق ثم العودة إلى مصر مرة أخرى، ووعد الدكتور خالد عبدالغفار، برفع الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء على الفور.





وأكد "عبد الغفار"، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام كل وزير بالتعاون مع الوزير المقابل له في العراق، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا المشتركة في العاصمة العراقية بغداد.





كما طلب الجانب العراقي تسهيل مهمة الأساتذة المصريين للتدريس في الجامعات العراقية، مشيدًا بتميزهم العلمي والثقافي والذي تحتاجه الجامعات العراقية؛ لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية والبحثية.





ووجه وزير التعليم العراقي الدعوة لإنشاء جامعة مصرية في العراق، لاسيما وأن ذلك سيعمل على جذب الطلاب العراقيين للدراسة في جامعة مصرية على أرض عراقية، ووعد الدكتور خالد عبدالغفار بتشكل لجنة لدراسة هذا المقترح على الفور.





واتفق الجانبان على تفعيل الإشراف المشترك في الجامعات المصرية والعراقية، والقيام بالبحث العلمي بشكل مشترك بين الأساتذة المصريين والعراقيين، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر لديها 11 مركز علمي وبحثي، ولا يوجد ما يمنع من إنشاء شبكة اتصال بين الباحثيين من كلا البلدين، ودعوة الباحثيين العراقيين للحضور إلى مصر والتعاون في القيام بأبحاث علمية مشتركة.





وطلب الدكتور خالد عبدالغفار بالمحتوى العلمي لشهادة إقليم كردستان، وذلك لإقبال طلاب الإقليم على الدراسة في مصر، ووعد الجانب العراقي بتوفير الدليل الذي يحتوى على أسماء المدارس والكليات المعترف بها في إقليم كردستان، وبالتالي يتم الاعتراف بشهادة الإقليم في مصر، مما يعمل على جذب مزيد من الطلاب للدراسة في مصر.





وأكد الطرفان على أهمية الشراكة في المراكز البحثية المصرية، ووافق الجانب المصري على طلب الجانب العراقي بشأن قيام طلاب الماجستير والدكتوراه بالدراسة في المراكز البحثية والتدريب فيها بشكل عملي، بدلًا من الدراسة في الجامعات فقط.





ووافق الدكتور خالد عبدالغفار على تقديم 50 منحة دراسية إلى الجانب العراقي للدراسة في مصر، تبدأ من العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين، فيما طلب الجانب العراقي بزيادة عدد المنح، وهو الأمر الذي وجد ترحيبًا من الجانب المصري الذي وعد بدراسة الطلب على الفور.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على الموافقة على المشروع التنفيذي بين الجانبين، ووجه دعوة إلى وزير التعليم العراقي، ووفد من رؤساء الجامعات العراقية وإدارة البعثات لزيارة الجامعات المصرية وتوقيع البرنامج التنفيذي المشترك بين البلدين.