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أخبار البلد

دير مارجرجس بالرزيقات يختتم الاحتفال بتذكار شفيعه .. غدا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:41 م
دير مارجرجس بالرزيقات
دير مارجرجس بالرزيقات
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سامح سلام
يختتم دير الشهيد مارجرجس  بالرزيقات بمحافظة الأقصر، احتفالاته غدا والتى استمرت لمدة 6 أيام، حيث أقيمت الصلوات والقداسات وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وتشارك اللجنة البابوية المشرفة على الدير في الاحتفالات، حيث يتواجد بالدير النائب البابوي والمشرف على الدير نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وأعضاء اللجنة أصحاب النيافة الأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط.

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وتحتفل الكنيسة القبطية في عيد مارجرجس - 7 هاتور كل عام بمناسبتين، أولاهما تذكار تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس الشهيرة بمدينة اللد بفلسطين والثانية تذكار استشهاد القديس مارجرجس الإسكندري بمدينة أنصنا.

وتقام احتفالات دير "الرزيقات" هذا العام، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد. حيث تقتصر الزيارة على التواجد بالدير بدءًا من السادسة صباحًا وحتى نهاية اليوم دون السماح بالمبيت كما جرت العادة في الأعوام الماضية.

كان نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبري، قد القى اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأنبا كاراس خلال عظته إنجيل القداس الذي أورد مثل "الزارع" وهو المثل الذي رواه السيد المسيح لسامعيه، موضوع بعنوان "جهز أرضك للزراعة".

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