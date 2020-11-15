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مرأة

ماذا يحدث للجنين عند إصابة الأم بـ سكري الحمل؟

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:30 م
ماذا يحدث للجنين
ماذا يحدث للجنين عند اصابة الام بسكري الحمل
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اسماء محمد
تتمتع معظم النساء المصابات بسكري الحمل بظروف طبيعية مثل النساء الأخريات، ويمكن أن يكون أطفالهن أصحاء إذا التزموا بمتابعة الطبيب وتعليماته.


وذكر موقع " nhs " أنه يمكن للسكري الحمل أن يسبب مشاكل في بعض الحالات أبرزها:


نمو الأطفال أكبر من المعتاد. قد يؤدي ذلك إلى صعوبات أثناء الولادة ويزيد من احتمالية الحاجة إلى  الولادة أو الولادة القيصرية.


مَوَه السَّلَى كثرة السائل الأمنيوسي (السائل الذي يحيط بالجنين) في الرحم ، والذي يمكن أن يسبب الولادة المبكرة أو مشاكل عند الولادة.


الولادة المبكرة الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.


تسمم الحمل  حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في الحمل إذا لم يتم علاجها.


يعاني الطفل من انخفاض نسبة السكر في الدم أو اصفرار الجلد والعينين ( اليرقان ) بعد ولادته ، الأمر الذي قد يتطلب العلاج في المستشفى.


فقدان الطفل ( ولادة جنين ميت ) و رغم أن هذا نادر الحدوث.


تعني الإصابة بسكري الحمل أيضًا أنك في خطر متزايد للإصابة بداء السكري من  النوع 2 في المستقبل.
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