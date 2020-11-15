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فن

عزلت نفسي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا منذ شهور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة - نبيل العدوي
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن إصابتها بـ كورونا في شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعراض لم تكن معروفة وقتها، متابعة "شعرت بدور برد ثقيل، فعزلت نفسي فترة حتى أصبحت بخير".

ونفت الفنانة رانيا يوسف، شائعات إصابتها بـ كورونا خلال الفترة الماضية بتصريحات أدلت بها عبر برنامج «إي تي بالعربي»، قائلة «الشائعات التي تخرج من فترة لأخرى ليست سيئة وتراها اهتماما من المعجبين»

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، «لما الناس بعد الجونة قالوا إني جالي كورونا طلعت من لوكيشن تصوير مسلسل الانسة فرح وقلت إني معنديش أي حاجة».

وأقيم عرض خاص لمسلسل "الآنسة فرح" الذى تقوم ببطولته رانيا يوسف؛ احتفالًا بنجاح العمل في جزئه الأول، والاحتفال بالجزء الثاني الذى من المقرر عرضه غدًا. 

وحضر العرض الخاص أبطال المسلسل رانيا يوسف وأحمد مجدى ومحمد كيلانى. 

وخطفت رانيا يوسف الأنظار فى العرض الخاصة خاصة أنها ظهرت مرتدية فستانا أخضر مكشوف الصدر. 

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الآنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى. 

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