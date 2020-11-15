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فن

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يستعد الفنان أدهم نابلسي، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي الأغنية الأولى له باللهجة المصرية.

يتعاون أدهم نابلسي في الأغنية مع كل من الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع ياسر محمد.

يذكر أن أغنية مش عيب من مسلسل " الآخر" للفنان ادهم نابلسى حققت نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة.

تقول كلمات الأغنية :" أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع  .. ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه".

مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده.. بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".

أغنية "مش عيب"  كلمات مازن ضاهر، وألحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.
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