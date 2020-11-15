Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام الحضري: النتيجة في مباريات المنتخب أهم من الأداء.. وسأعود للملاعب من جديد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:47 م
عصام الحضري
عصام الحضري
Advertisements
حسام الحارتي
قال عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق ، إن أداء منتخب مصر أمام توجو لم يكن على المستوى المطلوب، مؤكدًا أن تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث أهم من الأداء حاليا.

وأضاف عصام الحضري، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النتيجة في مباريات المنتخب في هذا التوقيت أهم من الأداء.

وتابع عصام الحضري "محمد الشناوي في مستوي متميز، وأثق في قدراته ولكن لم يتعرض للاختبار في مباراة توجو".

وأوضح عصام الحضري أنه تلقى عرضا من نادي "زد"؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق من جديد، قائلا "تلقيت عرضا من نادي زد، وأدرس القرار، وجاهز للعودة من جديد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمار حمدي: أرحب بالعودة للأهلي بشرط المشاركة في المباريات

بشكر المستشار مرتضي منصور.. صالح جمعة يكشف حقيقة انتقاله لنادي الزمالك

الحضري: الملعب الفيصل بيني وبين أي حارس .. ومستعد أشيل الكور في الأهلي

كريم يحيى ينفي الرحيل عن سموحة

عصام الحضري يرد على أنباء عودته للملاعب عن طريق الدوري المصري

ناصر ماهر: متحمس للتواجد في أكبر نادي بإفريقيا الموسم المقبل

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رانيا يوسف تعلن إصابتها بـ كورونا.. عبلة كامل تتحدث من عزلتها

تريند الفن| صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل.. حكاية معز مسعود وحلا شيحة

فوتشي: كورونا سيختفي والحياة في أمريكا ستعود لطبيعتها في هذا التوقيت

هل تغلق الحضانات أبوابها بسبب كورونا؟.. وزيرة التضامن تحسم الجدل

من داخل العزل.. رسالة محمد صلاح لـ أحمد فتوح بعد تألقه أمام توجو.. شاهد

غضب شديد واستياء.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر