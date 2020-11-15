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تعليم

وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات بخريطة القيادات .. ويؤكد : لم يرها أحد حتى الآن

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:51 م
قيادات وزارة التربية
قيادات وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات حركة تنقلات جديدة في خريطة قيادات التربية والتعليم سواء في الديوان العام للوزارة أو بالمديريات التعليمية الموجودة بشتى المحافظات.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن تفاصيل هذه الحركة مازالت سرية وداخلية ولم يرها أحد حتى الآن ، ولم يتم الاعلان عنها ، مؤكدًا أن هذه الحركة تعد في الأساس شأنًا داخليًا خاصًا بإدارة منظومة العمل بوزارة التربية والتعليم.


وعلى جانب آخر .. كان وزير التربية والتعليم ، أعلن منذ أيام أن الوزارة تقوم  حاليا، بإعادة هيكلة داخلية بالوزارة لكل المؤسسة الإدارية المسئولة عن التعليم الخاص.


وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "المنظومة الجديدة للتعليم الخاص المقرر إعلانها قريبا ، ستقف في صف الأهالي لضمان تقديم أحسن خدمة تعليمية بأفضل سعر، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المدارس أيضا في نفس الوقت".


وأضاف: "تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية أن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".
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