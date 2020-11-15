وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات بخريطة القيادات .. ويؤكد : لم يرها أحد حتى الآن





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن تفاصيل هذه الحركة مازالت سرية وداخلية ولم يرها أحد حتى الآن ، ولم يتم الاعلان عنها ، مؤكدًا أن هذه الحركة تعد في الأساس شأنًا داخليًا خاصًا بإدارة منظومة العمل بوزارة التربية والتعليم.









وعلى جانب آخر .. كان وزير التربية والتعليم ، أعلن منذ أيام أن الوزارة تقوم حاليا، بإعادة هيكلة داخلية بالوزارة لكل المؤسسة الإدارية المسئولة عن التعليم الخاص.









وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "المنظومة الجديدة للتعليم الخاص المقرر إعلانها قريبا ، ستقف في صف الأهالي لضمان تقديم أحسن خدمة تعليمية بأفضل سعر، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المدارس أيضا في نفس الوقت".







