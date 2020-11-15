وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات بخريطة القيادات .. ويؤكد : لم يرها أحد حتى الآن

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات حركة تنقلات جديدة في خريطة قيادات التربية والتعليم سواء في الديوان العام للوزارة أو بالمديريات التعليمية الموجودة بشتى المحافظات.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن تفاصيل هذه الحركة مازالت سرية وداخلية ولم يرها أحد حتى الآن ، ولم يتم الاعلان عنها ، مؤكدًا أن هذه الحركة تعد في الأساس شأنًا داخليًا خاصًا بإدارة منظومة العمل بوزارة التربية والتعليم.
وعلى جانب آخر .. كان وزير التربية والتعليم ، أعلن منذ أيام أن الوزارة تقوم حاليا، بإعادة هيكلة داخلية بالوزارة لكل المؤسسة الإدارية المسئولة عن التعليم الخاص.