نوع مهمل من الخضراوات يحافظ على صحة القلب والعظام

فوائد صحية مدهشة لتناول الباذنجان لذلك عليك القيام بتضمينه في نظامك الغذائي المعتاد.إليك أبرز الفوائد المتوقعه لتناول ثمرة منه يوميا:

1. مصدر كبير للفيتامينات والمعادن:

وفقا لموقع هيلثى يعد البانجان مصدر كبير لفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم

2. يساعد في الهضم:

الباذنجان وسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. !





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3 .يحسن صحة القلب:

تعمل الألياف الموجودة في الباذنجان أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم ، بل إنها تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك! وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك .

4 .يمنع السرطان

تعد مضادات الأكسدة من أفضل دفاعات جسم الإنسان ضد أمراض مثل السرطان ، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى. .

5 يحسن صحة العظام:

الحديد والكالسيوم الموجودين في الباذنجان ضروريان لتحسين والحفاظ على صحة العظام بشكل عام.

6 .يمنع فقر الدم:

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم ، والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.