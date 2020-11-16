Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع مهمل من الخضراوات يحافظ على صحة القلب والعظام

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
القلب
القلب
Advertisements
لمياء الياسين

فوائد صحية مدهشة لتناول الباذنجان لذلك عليك القيام بتضمينه  في نظامك الغذائي المعتاد.إليك أبرز الفوائد المتوقعه لتناول ثمرة منه يوميا: 

1. مصدر كبير للفيتامينات والمعادن:

وفقا لموقع هيلثى يعد البانجان مصدر كبير لفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم

 

2. يساعد في الهضم:

الباذنجان وسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. !


اقرأ أيضًا |

 

3 .يحسن صحة القلب:

تعمل الألياف الموجودة في الباذنجان أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم ، بل إنها تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك! وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك .

 

4 .يمنع السرطان

تعد مضادات الأكسدة من أفضل دفاعات جسم الإنسان ضد أمراض مثل السرطان ، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى. .

 

5 يحسن صحة العظام:

 الحديد والكالسيوم الموجودين في الباذنجان ضروريان لتحسين والحفاظ على صحة العظام بشكل عام.

 

6 .يمنع فقر الدم:

 يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم ، والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للتخسيس والعظام والأعصاب.. فوائد أكل الترمس قبل النوم

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

١١ فائدة لـ الجرجير تهم الرجال

صحة الدماغ أبرزها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول أبو فروة؟

ترشيحاتنا

هل سيتم حذف أجزاء من المناهج هذا العام... وزير التعليم يجيب

اتقوا الله.. إبراهيم فايق: أنا لقيت خبر عن وفاتي على السوشيال ميديا

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق النجم الإيفواري جيرفينيو 3 سنوات

طبيب المنتخب الأسبق: حالة محمد صلاح مستقرة ولا داع للقلق

بسبب عملية.. ما قصة سمير الميت الحي الذي فقد حياته بسبب غلطة؟

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل

على الهواء.. شاهد العاصفة تطيح بوزير الصحة البريطاني في حزب العمل.. فيديو