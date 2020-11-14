لعشاء خفيف.. طريقة عمل سلطة باذنجان باللبنة والمشروم

مقادير سلطة باذنجان باللبنة والمشروم

باذنجان مشوي

ثوم مشوي

فلفل الوان مشوي

بصل مشوي

مشروم مشوي

لبنة

زيت زيتون

سماق

زعتر

ملح وفلفل





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طريقة تحضير سلطة باذنجان باللبنة والمشروم

* يشوى الباذنجان على الشواية





* يضاف الثوم والفلفل المشوي والبصل والمشروم المشويين



