لعشاء خفيف.. طريقة عمل سلطة باذنجان باللبنة والمشروم

يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة وصحية على العشاء للحصول على الطاقة والشعور بالشبع، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة والمشروم على طريقة الشيف الشربيني..
مقادير سلطة باذنجان باللبنة والمشروم
باذنجان مشوي
ثوم مشوي
فلفل الوان مشوي
بصل مشوي
مشروم مشوي
لبنة
زيت زيتون
سماق
زعتر
ملح وفلفل
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طريقة تحضير سلطة باذنجان باللبنة والمشروم
* يشوى الباذنجان على الشواية
* يضاف الثوم والفلفل المشوي والبصل والمشروم المشويين
* ثم تضاف اللبنة وتخلط كل المكونات معا، وتتبل بالملح والفلفل والسناق والزعتر