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مرأة

حيل سريعة لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

لا غنى عن النظام الغذائى الصحى لمساعدتك فى فقدان الوزن الصحى وزيادة الطاقة فهو يساعد فى الوقت نفسه على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 4 علاجات سريعه  لخفص صغط الدم بعيدا عن الأدوية.

بذور الكتان:

واحدة من أصح البذور يمكن ربط الاستهلاك المنتظم لبذور الكتان بالعديد من الفوائد مثل فقدان الوزن الصحي وزيادة الطاقة وما إلى ذلك. يمكن أيضًا إضافة خفض مستويات ضغط الدم المرتفع إلى القائمة لأن بذور الكتان مصدر كبير للألياف وأحماض أوميحا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة القلب وتحسن الدورة الدموية.

 الشوكولاتة الداكنة:

 لا تحرم نفسك من هذه الحلويات التي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم! الشوكولاتة الداكنة غنية بمحتوى الفلافونويد الذي يساعد في خفض ضغط الدم. وجدت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة ، النوع الذي يحتوي على ما لا يقل عن 50 إلى 70 في المائة من الكاكاو ، يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم ، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

البيض:

 مفيد لارتفاع ضغط الدم  . يمكن أن يساعد البيض المليء بالبروتين في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم. تناول البيض في وجبة الإفطار لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

الأسماك الدهنية:

 تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مصدرًا ممتازًا لدهون أوميجا 3 ، والتي أظهرت الدراسات أنها تساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل الالتهاب أيضًا.

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