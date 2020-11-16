جاهز في أي وقت يأمر عليا الروح.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة

‏‎وقال تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية القصة "‏‎انا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكله صحيه فيني وأهملت وف٢٠١٨ سويت ٥ عمليات وحده منه كان فيها خطاء طبي لازلت اعاني منه حتى الان ... انا الان من ١٠ ايام اجريت اخر عمليه وكانت صعبه وتعبتني والان ممنوع من الاكل لمدة ٦ اسابيع هذا اولا".





وأضاف: "‏‎ايضًا عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشوف اني في الحقيقة ماانام الا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت افكر حتى وانا نايم وهاذي مشكله ٢".





‏‎وأوضح: " دخلت بسبب الحاله ذي بفتره نوع من الاكتائاب مابعد العمليات وهذا طبيعي وماحب اتواصل مع احد فكنت اشغل وقتي بالفن وبادي اكتب مسلسل تلفزيوني وفيلم واكمل دراسة التدريب في كرة القدم، دائمًا يجيني شعور مع الي حصل لي في الفتره الاخيره بن وقتي في دنيا مو طويل ف احاول استمتع فيه قد مقدر واعمل كل الي نفسي فيه وهذا حقي كانسان ... وكمان جالس اعمل ل اخرتي بالي يقدرني عليه ربي".





‏‎وتابع: "فلا تلموني ولا تقولو وزير كيف يسوي كذا انا قبل ماكون وزير انا انسان امر بمراحل صعود وهبوط اتمنى تقدرون هذا ..، وايضا بعدي عن اهلي انا ماشفت اهلي من ٥ شهور وهذا صعب على الانسان"





وقال: "‏‎جاهز في اي وقت وسيدي ولي العهد يأمر على الروح" .





وأكمل تركي: "‏‎جت بفلوس الدوله ودعم سيدي محمد بن سلمان وشغل رجال الهلال.. لوكنت ساهمت في شيء فهذا واجبي.. والفوز في فترة الامير عبدالعزيز وهو وجه الخير ... ولا انسى ايضًا شخص اقدره اسمه الامير نواف بن سعد لا ننسى دوره".





وأكد ال الشيخ" ‏‎بقولك الصدق يابتال ... ولا ابي احد يفهمني غلط ... اورياء ... انا كنت شخص بسيط واحلامي بسيطه ... يمكن بري بجدي وجدتي الي كنت عايش معهم لين ماماتو الله يرحمهم ودعواتهم لي فتحت لي افاق ... وجيت عند شخصيه استثنائيه اسمها سيدي ومولاي محمد بن سلمان الي تعلمت منه الكثير والي فتح فكري".





وكشف تركي ال الشيخ: "أنا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون .. الان ينموني في الشارع مافي شي بسكي".









‏وقال: "علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصًا تركي لا يوصل لك احد في حاجه وترده وهذا الي اسويه من أكثر من ١٠ سنين ... ويدي مخرومه وفلوسي مهيب لي".







