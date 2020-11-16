مكتشف لقاح كورونا يكشف موعد انتهاء الجائحة في العالم

توقع الدكتور أوغور شاهين مدير عام شركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت مع شركة "فايزر" الأمريكية، عودة الحياة إلى طبيعتها في العالم بحلول فصل الشتاء المقبل.





وقال الطبيب الألماني في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطاني بي بي سي إن الشتاء الحالي سيكون شاقا للغاية، بسبب عدم تأثير اللقاح بشكل فعال على الإصابات.





وأكد على ثقته في تقليل اللقاح لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، متوقعا حدوث الفارق بنسبة النصف.





وأضاف: "أنا واثق جدا من أن العدوى بين الناس ستقل بفعل هذا اللقاح الفعال، ربما ليس بنسبة 90 في المئة وإنما بنسبة 50 في المئة، لكن يجب ألا ننسى أن حتى هذا قد يؤدي إلى تراجع هائل في انتشار الوباء".





وأوضح أن الهدف هو تزويد العالم بأكثر من 300 مليون جرعة بحلول شهر أبريل القادم، وهو ما "قد يسمح بالكاد في إحداث أثر".



