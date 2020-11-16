بسبب كورونا.. قرارات عاجلة من الحكومة الإيرانية

قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، منع التنقل بين المدن، إلى جانب فرض إجراءات مشددة بداية من السبت المقبل، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي فإنه: "تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة إلى أخرى"، وفق ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية.





وأضاف ربيعي في تصريحات أنه: "ضروري تعاون الأجهزة المختلفة في تنفيذ القرارات من أجل تحقيق النجاح في مواجهة كورونا".





كما أكد أن خطة التعطيل الواسعة تستثني المنتجين والموردين للسلع والمنتجات اللازمة والضرورية.



