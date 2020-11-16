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أخبار البلد

بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
بعد تساقط الثلج على
بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت
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عبد العزيز جمال
كشفت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة علاوة على خريطة سقوط الأمطار.

ويكون الطقس اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري.


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يبقى الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة، أما على جنوب سيناء يبقى الطقس معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما محافظات الصعيد يبقى الطقس لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك سواء شمالا أو جنوبا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.

وفيما يلي ينشر لكم صدى البلد خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل : 

الإثنين 16 نوفمبر : 
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندريه- مطروح- رشيد -بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح) 
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية ـ الغربية )

الثلاثاء 17 نوفمبر :
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية -مطروح- رشيد بلطيم - بورسعيد العريش - رفح) . 
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية). 

الأربعاء 18 نوفمبر: 
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية -مطروح- السلوم )
أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش ) .


يوم الخميس 19 نوفمبر 
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم). 
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد العريش - رفح) . 
الوجه البحري: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية- الشرقية - المنوفية). 
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس). 

الجمعة 20 نوفمبر:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش - رفح). 
الوجه البحري: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة -الدقهلية - الغربية -الشرقية - المنوفية). 

يو السبت 21 نوفمبر : 
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد -بلطيم- بورسعيد- العريش - رفح). 

وناشدت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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